Экспорт «Газпрома» отошел от ноябрьских максимумов

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в декабре снижается после череды рекордных дневных объемов в ноябре, показали расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе материалов европейских газотранспортных операторов.

В абсолютных значениях текущий уровень экспорта газа может сократиться примерно до 560 млн куб. м в сутки с рекордного показателя в 614,5 млн куб. м, зафиксированного 29 ноября (снижение порядка 10%).

Причина снижения отбора газа Европой может быть в контрактной цене на российский газ, которая (вслед за ценой на нефть, но с 6-9-месячным лагом) подрастает с сентября, и с декабря могло произойти очередное повышение контрактной цены. Спотовые цены на газ в континентальной Европе к настоящему моменту опустились до $180 за 1000 кубометров от уровней в $200 в ноябре. Таким образом, происходит сближение спотовой и контрактной цены «Газпрома».

Всю осень европейские покупатели российского газа активно закупали его для текущего потребления и максимальной закачки в хранилища, пока его цена была примерно на $30 за 1000 куб. м ниже цен на спотовом рынке.

С первых дней декабря поведение игроков на европейском рынке изменилось. В целом по Европе (за первые пять дней) отбор газа из хранилищ вырос на треть по сравнению со средним показателем ноября, а в Германии отбор вырос на две трети.