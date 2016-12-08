Иностранцы заинтересовались новогодним отдыхом в России – «Коммерсантъ»

Системы самостоятельного бронирования фиксируют 33%-ный всплеск интереса иностранных туристов к поездкам в Россию на новогодние праздники, пишет «Коммерсантъ». На столько, по данным исследования туристического поисковика Momondo, увеличилось число поисковых запросов на авиабилеты в Россию по сравнению с 2015 г., до 25 700.

В компании ориентировались на путешественников, искавших в последние полгода билеты в Россию и обратно с датами с 21 декабря по 8 января. Наибольший интерес наблюдался со стороны немцев – число их запросов выросло на 37%. Эксперты говорят о привлекательности недорогих рейсов из Мюнхена и Кельна от российских авиакомпаний.

Со стороны туристов из Израиля спрос на поездки в Россию вырос на 51%. У итальянцев – на 18%, у британцев – на 20%. За ними следуют Дания, США и Швеция.

В Kayak.ru отмечают рост поисковых запросов от иностранцев на период новогодних праздников на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером роста называют Израиль (33%), за ним – Швейцария (29%), Таиланд (18%), Бразилия (16%) и Франция (11%).