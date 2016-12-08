Артемьев: сделка по продаже акций «Роснефти» совершена на законных основаниях

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщил, что сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» не требует вынесения на обсуждение правительственной комиссии.

«На своевременный запрос компании "Роснефть" ФАС России вынесла заключение о том, что сделка по приобретению 19,5% акций компании не требует вынесения на рассмотрение правительственной комиссии. В соответствии с законодательством компания "Роснефть" должна направить в антимонопольный орган уведомление о совершении сделки в установленный законом срок», – заявил Артемьев.

«Таким образом, сделка совершена на законных основаниях», – заключил руководитель ФАС, слова которого приводятся на сайте антимонопольного ведомства.