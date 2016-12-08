Минэкономразвития заявило о «квазиприватизации» «Русгидро»

Конкретные планы о приватизации государственной доли в ПАО «Русгидро» определятся в первой половине 2017 г., сообщил замдиректора департамента регулирования тарифов Минэкономразвития Евгений Ольхович. Тогда эти планы и можно будет озвучить, передает «Интерфакс». Ольхович уточнил, что это станет понятно, когда будет принят план приватизации на 2017 г. и последующие годы.

Снижение доли государства в «Русгидро» с почти 67% до 60,5% по итогам докапитализации в пользу ВТБ он назвал «квазиприватзацией». «Формально назвать приватизацией нельзя, но квазиприватизацией - можно», - цитирует «Интерфакс».

По итогам докапитализации ВТБ может получить в капитале «Русгидро» около 13%, добавил первый замгендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили. По его словам, в рамках докапитализации также возможен ряд сделок для привлечения средств от регионов, например от Якутии. Не исключается и привлечение средств иностранных инвесторов.