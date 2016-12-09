«Почта России» вводит запретительные меры для нерегистрируемой почты иностранных операторов

Мелкие пакеты от зарубежных почтовых администраций, которые используются при доставке покупок интернет-магазинов, с 1 января 2017 г. должны доставляться в место международного почтового обмена (ММПО) в городе Мирный. Об этом ФГУП проинформировал почтовые администрации стран - членов Всемирного почтового союза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма за подписью замгендиректора «Почты России» Сергея Малышева. В письме речь идет о заказных и простых мелких пакетах весом до 2 кг, говорит собеседник издания. Экспресс-отправлений EMS, а также доставки между странами Евразийского экономического сообщества нововведения не коснутся.

Российские почтовики объясняют свое требование «оптимизацией логистической сети». Во ФГУП заявляют о необходимости снижения доли нерегистрируемой международной почты. «Такой шаг не только сделает почтовый трафик отправлений максимально прозрачным, но и позволит сократить сроки доставки, а также даст возможность клиенту отследить свое отправление на любом этапе доставки», - цитирует ТАСС заявление гендиректора «Почты России» по логистике Алексея Скатина, которое приводится в сообщении ФГУП.

Новые правила вынуждают иностранные почтовые администрации переходить на доставку регистрируемых отправлений, уверены в «Почте России». Во ФГУП говорят о борьбе «с непрозрачными потоками почты, поступающими в Россию из Юго-Восточной Азии не напрямую, а через ряд стран Европы и СНГ».

Новые тарифы на нерегистрируемые мелкие пакеты после обработки в Мирном будут установлены по итогам обсуждения с иностранными почтовыми администрациями. Разница в стоимости пересылки регистрируемых и нерегистрируемых международных почтовых отправлений с учетом их среднего веса может составить около $0,5, говорят во ФГУП. Тариф на регистрируемые мелкие пакеты в 2017 г. повышать не планируется.

Доставлять корреспонденцию в Мирный должны почтовые компании. Оттуда ее будут вывозить самолеты «Почты России». Гипотетически почтовые компании могут работать через Мирный, но фактически это запретительная акция для ограничения посылок из Китая, считает собеседник издания.