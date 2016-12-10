В ОПЕК рассчитывают сегодня заключить соглашение со странами вне картеля

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что договоренность ОПЕК со странами вне картеля готова, остались только формальности.

«Мы уже договорились, нам осталось только уточнить последние формальности», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сегодня заключено соглашение со странами не-ОПЕК.

Сегодня в Вене состоится совещание ОПЕК с не членами картеля. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Россия готова взять на себя четверть.