В ОПЕК рассчитывают сегодня заключить соглашение со странами вне картеля

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что договоренность ОПЕК со странами вне картеля готова, остались только формальности.

«Мы уже договорились, нам осталось только уточнить последние формальности», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сегодня заключено соглашение со странами не-ОПЕК.

Сегодня в Вене состоится совещание ОПЕК с не членами картеля. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Россия готова взять на себя четверть.

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