В Вене началась встреча ОПЕК со странами вне картеля

Встреча министров стран - членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию, началась в Вене. Утром министры уже провели дополнительное совещание за завтраком, по итогам которого участники были настроены оптимистично относительно заключения итогового соглашения.

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что Россия готова сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки. Всего страны ОПЕК хотят сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки.