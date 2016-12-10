Не входящие в ОПЕК страны сократят добычу нефти более чем на 600 000 баррелей

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласились сократить добычу нефти более чем на 600 000 баррелей в сутки, передает Bloomberg. Такое решение было принято на совещании ОПЕК и не-ОПЕК, которое проходит сегодня в Вене. Ожидается, что по его итогам будет подписано соглашение.

Также сообщается, что Казахстан, ранее говоривший о заморозке своей добычи нефти на уровне ноября, присоединится к сокращению.

Страны ОПЕК ранее договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Картель ожидал, что другие страны сократят добычу не менее чем на 600 000 баррелей в день. Россия обещала взять на себя половину.