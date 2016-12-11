Glencore заложит более 50% приобретенных акций «Роснефти» – «РИА Новости»

Швейцарский трейдер Glencore заложит более половины приобретенных им акций «Роснефти» под кредит, который он привлек для сделки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской компании.

«Новые акционеры проводят сделку как LBO: актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия [затрат по сделке]… Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует», – сказал собеседник агентства.

В рамках сделки собственные средства инвесторов составили 2,8 млрд евро, из них Glencore предоставил 300 млн евро, а катарский фонд – 2,5 млрд евро.