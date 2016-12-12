Анонс «Ведомостей» на 13 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Big Data не обеспечивает полной анонимности отдельных людей;

суд решил, что РБК нанесла ущерб деловой репутации «Роснефти»;

на транспортных услугах Россия заработает не сильно меньше, чем на нефти (приложение «Грузоперевозки»);

узкие специалисты на рынке труда ценятся меньше, чем универсалы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: ресторатор Андрей Деллос рассказал, как он решился сделать Cafe Pouchkine глобальным брендом

и статью на полосе «Комментарии»: в чем ошибка антимигрантской стратегии Трампа.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».