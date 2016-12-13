Boeing сократит выпуск лайнеров Boeing 777 из-за низкого спроса

Из-за снижения спроса Boeing сократит производство лайнеров Boeing 777 с августа 2017 г. с нынешних 8,3 единицы в месяц до 5 единиц в месяц. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз концерна. Это повлечет сокращение рабочих мест. В октябре компания допускала, что производство этих лайнеров будет снижено до 5,5 в месяц в 2018 г.

3 марта 2017 г. Boeing выплатит акционерам квартальные дивиденды из расчета $1,42 на акцию. Это на 30% больше, чем ранее. Концерн непрерывно выплачивает дивиденды в течение более чем 75 лет и за последние четыре года увеличил их размер примерно на 190%, напоминает «Интерфакс».

В 2016 г. Boeing выкупил собственные акции на $7 млрд в рамках программы объемом $14 млрд, одобренной в декабре прошлого года, и более не планирует приобретать акции в этом году. Предыдущую программу заменит новая программа выкупа акций – также объемом $14 млрд, сообщила компания. Выкуп акций, как ожидается, начнется в январе 2017 г. и будет продолжаться 24–30 месяцев.

«Планы, обнародованные сегодня, демонстрируют нашу приверженность поощрению акционеров за счет увеличения дивидендов и выкупа акций, а также нашу уверенность в финансовой устойчивости и долгосрочных перспективах бизнеса», – заявил главный финансовый директор и исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и стратегическому планированию Boeing Грег Смит.

12 декабря Boeing объявил, что договорился с крупнейшей авиакомпанией Ирана Iran Air о продаже 80 самолетов на общую сумму $16,6 млрд по ценам каталога. Перевозчик хочет купить 50 самолетов 737 MAX 8s, 15 самолетов 777-300ER и 15 самолетов 777-9s.