Новак в среду обсудит с представителями нефтяных компаний планы по сокращению добычи

Руководитель Минэнерго России Александр Новак в среду, 14 декабря, проведет встречу с представителями нефтяных компаний по вопросу конкретных планов по сокращению нефтедобычи на 300 000 баррелей в сутки для стабилизации рынка, передает «Интерфакс».

«Завтра обсудим», - ответил он на вопрос журналистов.

«Мы обсуждали предварительно, но с учетом сегодняшней встречи со странами ОПЕК и не [входящими в] ОПЕК мы встретимся и еще раз все окончательно обсудим», - говорил в субботу Новак по итогам договоренностей со странами ОПЕК о сокращении нефтедобычи Россией на 300 000 баррелей в сутки.

По словам Новака, Россия собирается к концу I квартала 2017 г. сократить добычу приблизительно на 200 000 баррелей сутки.