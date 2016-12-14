Гуцериев покупает «М.Видео»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке пакета акций основных акционеров крупнейшего в России ритейлера бытовой техники и электроники «М.Видео». Это ТАСС сообщил источник, информированный об условиях предстоящей сделки. По его словам, Гуцериев готов приобрести все 100% акций ритейлера. В этом случае цена сделки «значительно превысит $1 млрд», передает агентство.

Затем эту информацию подтвердили обе компании. Основные акционеры продадут «Самфар» 57,7% «М.Видео» по $7 за бумагу, передает «Интерфакс». Структуры Гуцериева сделают оферту миноритариям. После сделки ритейлером продолжит управлять менеджмент «М.Видео».

Ранее в декабре группа инвесторов, связанная с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишханова, закрыла сделку по приобретению сети электроники и товаров для дома «Эльдорадо» у чешских структур PPF Group N.V. и EMMA Capital. Акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев в 2015 г. купили «МДМ банк» и ритейлер «Техносила», который контролировался «МДМ банком», также сменил собственников, говорили в 2015 г. источники «Ведомостей». По словам двух человек, знакомых с планами новых владельцев «Эльдорадо», они рассматривали интеграцию обеих торговых сетей. По словам одного из источников, вариантов интеграции «Эльдорадо» и «Техносилы» рассматривалось несколько, объединение предполагается достаточно глубоким, сценарий пока не выбран.