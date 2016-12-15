Руководить ExxonMobil с 2017 года будет Даррен Вудс

Номинированный на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о намерении уйти из ExxonMobil после более чем 41 года службы, сообщается в пресс-релизе компании. С 1 января 2017 г. главным исполнительным директором ExxonMobil будет ее нынешний президент, член совета директоров 51-летний Даррен Вудс. Он также возглавит совет директоров компании.

«Мы благодарим Рекс за его руководство, службу и преданность ExxonMobil. Он возглавлял компанию с честью и достоинством, делая упор на обеспечении безопасности и защите окружающей среды, заботясь об акционерах и подчеркивая впечатляющие достижения рабочих компании по всему миру. Мы знаем, что его служение нации на посту госсекретаря будет столь же успешным и выдающимся»,— говорится в сообщении компании. Ранее Тиллерсон планировал уйти в отставку в марте 2017 г., по достижении 65 лет.

Кандидатура Вудса уже одобрена советом директоров ExxonMobil. После ухода Тиллерсона одно из 12 мест в совете освобождается.

Вудс стал президентом ExxonMobil в январе 2016 г. В компании он работает с 1992 г., возглавлял блок переработки, нефтехимии, международное подразделение корпорации, отвечал за работу с инвесторами.