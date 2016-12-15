Владелец комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре – «Коммерсантъ»

На днях на Кипре был задержан владелец ОАО «Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, пишет газета «Коммерсантъ». Герасименко был объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на сумму $65 млн, однако статья была изменена на мошенничество. Предполагаемый сообщник Герасименко – замгендиректора торгового дома «Металлургический завод "Красный Октябрь» Сергей Зацепин находится в России под стражей.

По данным издания, Дмитрий Герасименко прибыл на Кипр в ноябре, там он был сразу задержан местной полицией, поскольку числился в базах Интерпола, но был отпущен под залог.

Следствие считает, что Герасименко и Зацепин в 2007–2009 гг. путем перечисления на счета других юрлиц похитили $65 млн, выданных ВТБ в качестве кредита ЗАО «Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь». В результате в 2012 г. предприятие стало банкротом. Оборудование продали с торгов, а на его основе было создано новое ОАО «Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь».