Задержаны два сотрудника антикоррупционного главка МВД – ТАСС

Два сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыск в антикоррупционном главке МВД.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий», – сказал собеседник агентства.

По его словам, они не связаны с делом полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого было обнаружено более 9 млрд руб. Официального подтверждения информации о задержании пока нет.