Набсовет ВТБ одобрил продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 74% акций АО «Футбольный клуб "Динамо-Москва"». Покупатель – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Сумма сделки не раскрывается. В банке отметили, что рыночную стоимость акций ФК «Динамо» определила «Российская оценка».

Ранее «Ведомостям» стало известно, что сумма сделки будет символической и составит 1 руб. При этом ВТБ выкупит долю ВФСО в девелоперском проекте «ВТБ арена парк» для погашения долгов клуба. «Динамо» должно банку более 5 млрд руб., а общие долги клуба составляют около 11 млрд руб.