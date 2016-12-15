Надбавка к грузовым железнодорожным тарифам на 2017 год установлена на уровне 2%

Целевая надбавка к 4%-ной индексации грузовых железнодорожных тарифов утверждена на следующий год на уровне 2%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России.

«Надбавка имеет целевое назначение - на финансирование капремонтов инфраструктуры, что позволит сократить накопленные за последние годы "недоремонты", - уточняется в пресс-релизе.

В конце октября совет потребителей при РЖД предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу добавить дополнительно 1–2% к тарифам в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 гг. Предложение грузоотправителей стало альтернативой предложению РЖД дополнительно индексировать в 2017 г. тарифы на перевозку грузов II и III тарифных классов на 2,2–4,2%, а на порожний пробег вагонов – на 2,75%. Другие предложения РЖД – индексировать тариф за порожний пробег на 10% или продлить действие экспортной надбавки в размере 13,4%. Иначе, уверяла РЖД, ее убыток в 2017 г. составит 142,4 млрд руб.