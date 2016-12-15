Газпромбанк даст кредит Катару и Glencore на покупку доли «Роснефти» – РБК

Третий по величине активов банк России Газпромбанк прокредитует консорциум Glencore и катарский суверенный фонд QIA для покупки приватизируемых 19,5% акций «Роснефти». Об этом РБК рассказал федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к совету директоров «Роснефти».

Glencore и катарский фонд заплатят за 19,5% акций «Роснефти» около 10,2 млрд евро. При этом они инвестируют в рамках сделки только 2,8 млрд евро акционерного капитала, а остальное, то есть около 7 млрд евро, дадут банки. Основным кредитором консорциума выступает Banca Intesa Sanpaolo (консультант «Роснефтегаза» в приватизационной сделке), организовавший финансирование без права регресса, обеспеченное приобретаемыми акциями. При этом риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 млн евро. Другие участники финансирования помимо Intesa официально не раскрывались.

Intesa, который выступал консультантом правительства по приватизации «Роснефти», является организатором заемного финансирования. Источник в «Роснефти» говорил журналистам, что Intesa выделит «значимо больше 50%», то есть заведомо больше 3,7 млрд евро, а в целом в финансировании сделки принимает участие синдикат из четырех-пяти ключевых банков. В обеспечение кредита лягут приобретаемые акции «Роснефти». Glencore сообщал в своем пресс-релизе, что согласился предоставить гарантии на сумму до 1,4 млрд евро на случай снижения стоимости залога, но при этом российские банки предоставили ему освобождение от этой обязанности.

Представители двух крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ еще 11 декабря заявили РБК, что не участвуют в этой сделке. Пресс-служба третьего крупнейшего банка — Газпромбанка тогда отказалась от комментариев.