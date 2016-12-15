ОАК получит в 2017 году около 50 млрд рублей от государства

В следующем году господдержка ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) составит около 50 млрд руб. С таким заявлением выступил руководитель корпорации Юрий Слюсарь.

«Секвестр был, но он, скорее, касался перераспределения расходов, смены менее приоритетных проектов на более приоритетные. Для более приоритетных для корпорации и в целом отрасли расходы были сохранены, а где-то даже увеличены», - отметил Слюсарь.

ОАК была создана в 2006 г. для консолидации крупнейших авиапредприятий России. Основным заказчиком продукции ОАК является Минобороны России.