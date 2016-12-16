Ткачев заявил о сокращении импорта продуктов втрое за время эмбарго

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия за время действия продовольственного эмбарго сократила импорт продовольствия в трое - с $60 млрд до $20 млрд, передает «Интерфакс». По его словам, сейчас в розничной продаже доля российских продуктов составляет 80-90%. Продуктовое эмбарго действует с 7 августа 2014 г.

Министр также отметил, что рост сельского хозяйства в России в 2016 г. составит 3%. «Год мы закончили с неплохими результатами - рост 3%, он не хуже, чем в прошлом году. Рекордный урожай зерна в 117 млн тонн и более», - добавил Ткачев. В прошлом году сбор зерна составил 104,8 млн тонн.