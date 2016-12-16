Обыск в Цирке на Фонтанке связан с расходами при Полунине – «Радио Балтика»

Визит оперативников в санкт-петербургский Цирк на Фонтанке связан с расходованием средств при предыдущем художественном руководителе Вячеславе Полунине, сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на Минкультуры. Ранее сообщалось, что в цирке проходит обыск и производится выемка документов.

«Действительно, в Цирке Чинизелли в настоящее время проводится следственная проверка. Такие действия правоохранительных органов связаны с расходованием средств, которые были выделены несколько лет назад, когда должность художественного руководителя занимал Вячеслав Полунин», – сообщили радиостанции в ведомстве.

Заместитель художественного руководителя Международного театрального центра Славы Полунина Наталия Табачникова заявила «Радио Балтика», что Полунин во время работы в цирке не решал никаких финансовых вопросов.

«Он занимался только вопросом творчества, равно как и все мы. Не считал себя вправе заниматься вопросами финансов, не будучи специалистом в этом деле», – добавила Табачникова. Она занимала должность заместителя Полунина, когда он работал в Цирке на Фонтанке.