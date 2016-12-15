Мэр Дальнегорска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Приморском крае задержан мэр Дальнегорска Игорь Сахута, сообщили в СУ СКР по региону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в конце 2015 г. городская администрация в рамках программы расселения из аварийного жилья закупила 34 квартиры по завышенным ценам. «После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере», – говорится в сообщении СУ СКР.

В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорска был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн руб.

Следователи устанавливают лиц, причастных к должностному преступлению. Проводятся обыски в местной администрации, изымается документация, допрашиваются свидетели, решается вопрос об аресте подозреваемого.