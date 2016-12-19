L1 Михаила Фридмана вложит до $3 млрд в зарубежный ритейл

LetterOne (L1, управляет активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) создает подразделение L1 Retail для инвестиций в сегмент розничной торговли, сообщает «Интерфакс». Эта структура готова инвестировать до $3 млрд в ритейлеров, у которых есть потенциал стать лидерами в своих сегментах на своих рынках, говорится в сообщении LetterOne. Компания будет искать объекты для инвестиций в Европе и Великобритании, а также на развивающихся рынках за исключением России.

L1 Retail будет базироваться в Лондоне. Ее команду возглавит Стефан Дюшарм, бывший гендиректор X5 Retail Group, который теперь возглавляет наблюдательный совет сети. В L1 Retail он получит статус управляющего партнера.

«Мы более 20 лет создавали крупнейшего продовольственного ритейлера в России. Наша цель - использовать наш опыт для инвестиций в ритейлеров нового поколения на международном уровне», - сказал основатель L1 Михаил Фридман. Его слова цитируются в пресс-релизе. По его словам, текущие тренды на потребительских рынках и технологические прорывы предоставляют уникальную возможность для создания гибридных платформ для роста в секторе ритейла. Комбинация онлайн-бизнеса и офлайн-магазинов в сочетании с аналитикой и логистикой будет драйвером роста в ритейле в ближайшие 10-20 лет, считает L1.

Основной актив «Альфа-групп» в ритейле - Х5, управляющая магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель».