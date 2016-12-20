Квартальный убыток сервиса Uber превысил $800 млн

В III квартале 2016 г. сервис такси Uber зафиксировал скорректированный убыток свыше $800 млн из-за ценовых войн с Lyft в США и высоких затрат на новые инициативы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times и ее источники. Газета отмечает, что ситуация в компании постепенно улучшается, поскольку она отказалась от борьбы за китайский рынок с Didi Chuxing.

Uber не является публичной компанией, поэтому не обнародует финансовые результаты, но раз в три месяца ее финдиректор Гаутам Гупта отчитывается перед акционерами в рамках телеконференции, напоминает «Интерфакс». По данным интернет-издания The Information, убыток Uber до учета налогов, процентов, износа и амортизации (отрицательная EBITDA) по итогам года может оказаться на 25% больше, чем в 2015 г., и превысить $2,8 млрд. За 9 месяцев 2016 г. компания уже потеряла более $2,2 млрд.

Выручка Uber продолжает расти даже после ухода с китайского рынка: в январе – сентябре она достигла $3,76 млрд, по итогам 2016 г. ожидается $5,5 млрд.

Совокупная стоимость поездок, совершенных через Uber, увеличилась в III квартале до $5,4 млрд с $5 млрд в апреле – июне и $3,8 млрд в январе – марте. Нетто-выручка (деньги, полученные Uber после выплат водителям) увеличилась в июле – сентябре до $1,7 млрд с $1,1 млрд во II квартале и $960 млн в первом.