Пилоты Korean Air начали первую за 11 лет забастовку

Пилоты Korean Air Lines Co. начали первую забастовку за 11 лет, пишет Korea Times. Летчики планируют бастовать 10 дней, они требуют повышения зарплаты. Переговоры с руководством компании, длившиеся почти год, не привели к успеху.

Отмечается, что забастовка затронет как минимум 150 пассажирских и грузовых рейсов, в том числе между Сеулом и Гонконгом, Токио, Дубаем. Законодательство Южной Кореи запрещает пилотам полностью прекращать работу. Компания обещает выполнить не менее 80% международных рейсов и не менее половины внутренних.

Пилоты изначально требовали повышения зарплаты на 37%, затем смягчили требования до 29%. Компания готова поднять зарплату не более чем на 1,9%. На долю Korean Air приходится около 40% рынка международных авиарейсов Южной Кореи.