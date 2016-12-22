Суд приостановил производство по иску Пономарева к IKEA на 9,3 млрд рублей

Краснинский районный суд Смоленской области приостановил производство по иску предпринимателя Константина Пономарева к IKEA на 9,3 млрд руб. до рассмотрения Верховным судом России кассационной жалобы по предыдущему спору сторон, сообщает «Интерфакс».

«Производство по текущему делу приостановлено до вынесения Верховным судом России решения по кассационной жалобе компании IKEA по предыдущему спору о взыскании с нее в пользу Пономарева 507 млн руб.», – сказали агентству в канцелярии суда.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил заявление Пономарева об аресте 9,3 млрд руб. компании «ИКЕА мос». Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения».