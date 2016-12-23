Путин пообещал через 2–3 дня объявить о начале подачи российского газа в Крым

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие несколько дней будет объявлено о начале поставки российского газа в Крым.

«По Крыму: одна из проблем Крыма - это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», - сказал он на большой пресс-конференции.