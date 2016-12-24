«Роснефть» намерена увеличить поступления в бюджет

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел на заседании 23 декабря предварительные итоги деятельности компании за 2016 г. и утвердил план деятельности на 2017-2018 гг. Менеджмент «Роснефти» ожидает выполнения утвержденного плана на 2016 г., говорится в пресс-релизе компании.

«Роснефть» продолжила реализацию стратегии по повышению эффективности операционной деятельности. Вкупе с оптимизацией инвестиций это позволило компании не только решить все производственные задачи на год, но и сохранить самые низкие показатели операционных и капитальных затрат в отрасли, несмотря на агрессивную макроэкономическую среду, существенную волатильность рынков энергоносителей и значительное и внеплановое увеличение фискальной нагрузки», – отмечается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что компания усилила свои позиции на рынке, в частности, приобрела госпакет акций «Башнефти», вошла в акционерный капитал одного из крупнейших НПЗ Индии в городе Вадинар.

Одна из приоритетных целей на 2017-2018 гг. – завершение эффективной интеграции активов «Башнефти» в периметр «Роснефти» и монетизация синергетического потенциала объединенной компании. Кроме того, менеджмент «Роснефти» обозначил в качестве ключевой задачу по дальнейшему повышению операционных и финансовых показателей компании.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что развитие компании позволит создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет, а также обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности российских активов и рост ВВП России.