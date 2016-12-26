Авиакомпания «Ямал» не приостанавливала продажу билетов в Таджикистан

Авиакомпания «Ямал» не приостанавливала продажу билетов на рейсы в Таджикистан из аэропорта «Жуковский», решения по полетам между Россией и Таджикистаном еще не принято, сообщил ТАСС коммерческий директор авиаперевозчика Андрей Дубров.

«Мы не останавливали продажу билетов на рейсы в Душанбе и Худжанд из "Жуковского". До сих пор никакого решения авиационные власти России и Таджикистана по полетам не приняли. Пока мы официально переносим вылет рейсов и по-прежнему ждем разрешения», – сказал Дубров.

Ранее ТАСС сообщал, что около 200 человек, которые не смогли вылететь в Таджикистан из «Жуковского», расселены в гостиницы. По словам первого заместителя гендиректора аэропорта Евгения Солодилина, многих пассажиров пересаживают на рейсы авиакомпании «Якутия».

20 декабря управление гражданской авиации минтранса Таджикистана отказало российской авиакомпании «Ямал» в утверждении формы Р для полетов из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. В качестве ответной меры российская сторона приостановила полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы России с 23 декабря. Таджикистан в свою очередь запретил «Уральским авиалиниям» совершать полеты в страну из нескольких городов России.