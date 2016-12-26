В России вступил в силу запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей

Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией вступил в силу, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе.

Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней «для начала».