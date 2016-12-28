«Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Транснефти»
«Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Транснефти» об обеспечении имущественных интересов, сообщили ТАСС в суде.
«Заявление НК "Роснефть" поступило 27 декабря. Оно зарегистрировано, но к производству пока не принято», – сказал собеседник агентства.
Решение о принятии заявления к судебному производству принимается в течение пяти рабочих дней. Подробности иска не сообщаются.
Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. «Нам неизвестна суть иска», – сказал он.
Комментарий «Роснефти» пока получить не удалось.