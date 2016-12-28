ФАС продлит срок рассмотрения ходатайства «Сафмара» о покупке «М.видео»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлит срок рассмотрения ходатайства группы «Сафмар» о покупке контроля в ритейлере «М.Видео».

Срок рассмотрения ходатайства формально продлевается на два месяца, уточнил «Интерфаксу» заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В декабре стало известно, что основные владельцы «М.видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев договорились о продаже своих долей группе «Сафмар», представляющей интересы членов семьи Гуцериевых-Шишхановых.

Предполагается, что «Сафмар» приобретет 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам, которая владеет 57,7% акций ПАО «М.видео». Цена составит $7 за акцию.

Обязательным условием закрытия сделки является добровольное предложение, которое покупатель сделает миноритарным акционерам, о приобретении у них акций «М.видео» по той же цене, что и у Тынкована с партнерами. «Сафмар» заинтересован в консолидации 100% акций.