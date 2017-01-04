ExxonMobil и Тиллерсон будут соблюдать конфликт интересов в случае его избрания госсекретарем

Совет директоров ExxonMobil достиг договоренности с бывшим председателем и главным исполнительным директором Рексом Тиллерсоном о разрыве всех связей с компанией в рамках соблюдения конфликта интересов в связи с выдвижением его кандидатуры на пост госсекретаря.

Как говорится в сообщении компании, в рамках соглашения, в соответствии с консультациями с Федеральным регулятором по этике, если Тиллерсон будет избран госсекретарем, то более 2 млн отложенных акций ExxonMobil, которые он получил бы в течение ближайших 10 лет, будут переданы в независимо управляемый траст и вознаграждение акциями компании будет отменено.

Трасту будет запрещено инвестировать в ExxonMobil, и доверительный управляющий будет управлять активами в соответствии с государственными нормами этики. Выплаты Тиллерсону из траста будут осуществляться по тому же самому 10-летнему графику, отменившему вознаграждения, если бы он оставался в своей должности в компании.

Кроме того Тиллерсон откажется от права на более чем $4,1 млн бонусов, которые планировалось выплатить в течение следующих трех лет, и других преимуществ, таких как пенсионные медицинские и стоматологические льготы, административная, финансовая и налоговая помощь.

Одноразовый платеж траста будет равен стоимости погашенных акций Тиллерсона на основе средневзвешенной цене за акцию. В соответствии с указаниями федеральных регулирующих органов по вопросам этики, объем будет сокращен примерно на $3 млн.

Помимо этого, траст будет включать правила конфискации, которые запрещали бы выплаты Тиллерсону от работы в нефтяной и/или газовой промышленности в течение 10-летнего периода. В случае изъятия средства будут распределены в одну или несколько благотворительных организаций, участвующих в борьбе с бедностью и болезнями в развивающихся странах.

«Ни Тиллерсон, ни ExxonMobil не будут иметь какого-либо контроля за отбором благотворительных организаций», - подчеркивается в сообщении компании.

Чистым эффектом от договора станет сокращение примерно на $7 млн компенсации, причитающейся Тиллерсону. Он вышел на пенсию 31 декабря после более чем 40 лет работы в ExxonMobil. Отдельно от соглашения с ExxonMobil Тиллерсон также уведомил Госдепартамент, что, если его кандидатура будет утверждена, он хотел бы продать более 600 000 акций ExxonMobil, которыми в настоящее время владеет.