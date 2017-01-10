Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая

Срок следствия по делу в отношении Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, продлен до 15 мая, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения бывшему министру экономического развития. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, следствие назначило проведение судебной фонографической экспертизы. «Прошу приобщить сопроводительное письмо о назначении судебной фонографической экспертизы», – приводит ТАСС слова следователя.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января.