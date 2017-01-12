Анонс «Ведомостей» на 13 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

лучшей инвестиционной идеей 2016 г. оказалась энергетика;

Минобороны предлагает Пентагону новый паритет;

производители смартфонов, включая Apple, намерены зарабатывать на услугах и развлечениях.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего ожидать от кандидатов в госдеп и Пентагон

и статью на полосе «Комментарии»: почему передача Исаакиевского собора церкви вызывает протесты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 12 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 11 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 10 января 2017 года
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