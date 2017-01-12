Анонс «Ведомостей» на 13 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

лучшей инвестиционной идеей 2016 г. оказалась энергетика;

Минобороны предлагает Пентагону новый паритет;

производители смартфонов, включая Apple, намерены зарабатывать на услугах и развлечениях.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего ожидать от кандидатов в госдеп и Пентагон

и статью на полосе «Комментарии»: почему передача Исаакиевского собора церкви вызывает протесты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».