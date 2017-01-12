Анонс «Ведомостей» на 13 января 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
лучшей инвестиционной идеей 2016 г. оказалась энергетика;
Минобороны предлагает Пентагону новый паритет;
производители смартфонов, включая Apple, намерены зарабатывать на услугах и развлечениях.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: чего ожидать от кандидатов в госдеп и Пентагон
и статью на полосе «Комментарии»: почему передача Исаакиевского собора церкви вызывает протесты.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».