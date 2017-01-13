«Газпром» готовит иски к турецким импортерам газа – «Коммерсантъ»

Российский «Газпром экспорт» подготовил иски к частным импортерам его газа в Турции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам. Претензии могут быть поданы в ближайшее время, вероятно в арбитраж Стокгольма. Российская компания считает заниженной цену, по которой импортеры покупают ее газ в 2017 г.

На частных импортеров приходится около 10 млрд куб. м. В их числе Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji. Еще 17 закупает государственная Botas, с которой также идет разбирательство, а судебное заседание намечено на май.

Изначально цена на газ для турецких частников была ниже, чем для Botas. Внутренний рынок этой страны субсидируется, что позволяет работать на нем с нулевой прибылью. В 2016 г. соглашение «Газпрома» с частниками предполагало возможность пересмотра цены по обоюдному согласию, начиная с этого года. Источник издания указывает, что российская компания предложила им временную цену на 2017 г. до конца тяжбы с Botas. Предполагалось, что она должна быть выше прошлогодней, поскольку низкая цена подрывала бы позиции «Газпрома» в споре с турецким монополистом. Однако частники отказались от российского предложения.

Переговоры по цене были фактически остановлены после национализации крупнейшего частного импортера Akfel, в бизнесе которого косвенно участвует «Газпром».