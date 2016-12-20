Турция национализировала активы «Газпрома» – «Коммерсантъ»

Крупнейший частный импортер российского газа Akfel Holding, на который приходится около 20% поставок «Газпрома» в Турцию, национализирован Анкарой из-за подозрения в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена, пишет «Коммерсантъ». Основанием стал декрет № 674, принятый после попытки июльского переворота и позволяющий «брать под контроль» компании, подозреваемые в финансировании организации, признанной в Турции террористической. О переходе холдинга под контроль государства и смене совета директоров ICIS Heren сообщил 6 декабря.

Как пишет российское издание со ссылкой на источник, близкий к акционерам Akfel, сейчас «функции акционеров» выполняет турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF). Совет директоров группы Анкара полностью поменяла 2 декабря. В него вошли представители TMSF и консультанты.

У «Газпрома» есть миноритарный пакет в Akfel Holding и не одобренный турецким правительством опцион на покупку 50% в Akfel Gas (есть действующий контракт с «Газпромом» на поставку 2,25 млрд куб. м газа в год). В Avrasia (контракт на 0,5 млрд куб. м) и Enerco (2,5 млрд куб. м) по 60% принадлежит СП Akfel и Газпромбанка. Годовую выручку группы от газового бизнеса издание оценивает в $400–500 млн.

Вопрос о российских активах предправления «Газпрома» Алексей Миллер поднимал 6 декабря на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, приезжавшим в Москву, но предметных разъяснений не получил. «У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», – говорит собеседник, близкий к российской компании.

Аргументом Москвы в споре за актив может стать газовая скидка, полученная Турцией в апреле 2016 г. и прекращающая свое действие с начала 2017 г. Переговоры о ее продлении должны были идти сейчас, но они свернуты, констатируют собеседники издания.

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