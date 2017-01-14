Турпоток в Крым в новогодние праздники увеличился вдвое

В 2017 г. в Крыму в новогодние праздники отдохнуло вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

«В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87 100 туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 000 отдыхающих», – отметил Стрельбицкий, слова которого приводятся на сайте регионального министерства.

По данным ведомства, наибольшей популярностью в Новый год пользовались курорты южного побережья Крыма (72,5% туристов). На западном берегу отдыхали 13%, на восточном – 12,5%, в других частях полуострова – 2%.

В 2016 г. Крым посетили 5 573 000 туристов, что на 21,2% выше уровня 2015 г.