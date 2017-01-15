Анонс «Ведомостей» на 16 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в мире намечается дефицит кофе сорта робуста;

из-за кризиса в России выиграл фастфуд;

Трамп ждет уступок от России и Китая.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российский бизнес стал реже ездить на форум в Давосе

и статью на полосе «Комментарии»: что дороже российской власти – успехи в импортозамещении или внешней политике?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».