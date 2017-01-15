Анонс «Ведомостей» на 16 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в мире намечается дефицит кофе сорта робуста;

из-за кризиса в России выиграл фастфуд;

Трамп ждет уступок от России и Китая.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российский бизнес стал реже ездить на форум в Давосе

и статью на полосе «Комментарии»: что дороже российской власти – успехи в импортозамещении или внешней политике?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 13 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 12 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 11 января 2017 года
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