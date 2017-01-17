«Уралвагонзавод» получил госгарантии на 25,7 млрд рублей

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила, что получила госгарантии на 25,7 млрд руб. для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия и дочерних ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, договоры о предоставлении госгарантий были подписаны 30 декабря 2016 г. Процесс одобрения и оформления госгарантий продолжался около восьми месяцев. Эти средства предоставлены в том числе в качестве обеспечения по кредитам, которые корпорации выдает «Газпромбанк» для погашения «ЧТЗ-Уралтраком» и «Уралтрансмашем» основного долга по кредитным договорам с Альфа-банком в рамках заключенных мировых соглашений. «Кредиты УВЗ, привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение госгарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации: Газпромбанк, банк "Югра", ВТБ и проч.», – цитирует ТАСС.

УВЗ и Альфа-банк осенью 2016 г. заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш», напоминает агентство. Несколько лет Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело о банкротстве из-за задолженности корпорации в 7,3 млрд руб. и $30,2 млн. В начале октября 2016 г. стало известно, что погашение основного долга «дочек» УВЗ по кредитным соглашениям с Альфа-банком будет осуществляться за счет кредита, выдаваемого Газпромбанком. Он предоставляет кредитные средства «дочкам» УВЗ сроком на пять лет под обеспечение госгарантиями.

Рогозин попросил Путина сменить руководство «Уралвагонзавода»
«Уралвагонзавод» вернет долги Альфа-банку за счет кредита Газпромбанка
Суд утвердил мировое соглашение Альфа-банка с «Уралвагонзаводом» и его «дочками»
Фото