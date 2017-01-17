«Уралвагонзавод» получил госгарантии на 25,7 млрд рублей

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила, что получила госгарантии на 25,7 млрд руб. для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия и дочерних ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, договоры о предоставлении госгарантий были подписаны 30 декабря 2016 г. Процесс одобрения и оформления госгарантий продолжался около восьми месяцев. Эти средства предоставлены в том числе в качестве обеспечения по кредитам, которые корпорации выдает «Газпромбанк» для погашения «ЧТЗ-Уралтраком» и «Уралтрансмашем» основного долга по кредитным договорам с Альфа-банком в рамках заключенных мировых соглашений. «Кредиты УВЗ, привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение госгарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации: Газпромбанк, банк "Югра", ВТБ и проч.», – цитирует ТАСС.

УВЗ и Альфа-банк осенью 2016 г. заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш», напоминает агентство. Несколько лет Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело о банкротстве из-за задолженности корпорации в 7,3 млрд руб. и $30,2 млн. В начале октября 2016 г. стало известно, что погашение основного долга «дочек» УВЗ по кредитным соглашениям с Альфа-банком будет осуществляться за счет кредита, выдаваемого Газпромбанком. Он предоставляет кредитные средства «дочкам» УВЗ сроком на пять лет под обеспечение госгарантиями.