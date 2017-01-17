Песков о санкциях: русские предпочитают не снег есть, а российские деликатесы

Санкции могут иметь обратный эффект как для стран, их вводящих, так и для тех, против кого они вводятся, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявления советника Дональда Трампа.

Ранее советник Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи отметил, что санкции Запада подействовали на Россию совсем не так, как планировали в Белом доме: «Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента».

«Что касается таких метафор (русские готовы есть снег, чтобы выжить), то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил: конечно, наверное, все-таки, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», – заявил Песков.