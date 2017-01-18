Костин отказался комментировать сделку по приватизации «Роснефти»

Сделка по приватизации «Роснефти» оплачена иностранными компаниями, ВТБ не комментирует участие в ней, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

«Мы по традиции не комментируем эту сделку, потому что это клиентский вопрос. Насколько нам известно, на сегодня все средства оплачены иностранными компаниями. Так оно и есть. Поэтому мне нечего добавить к тому, что говорил представитель "Роснефти", - сказал он.

Ранее «Ведомости» сообщали, что 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах владельца этого пакета – равноправного СП Glencore и Катарского инвестиционного фонда (QIA). О каком пакете идет речь, в документах не говорится. Но ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти». И ровно такой доход от сделки плюс премию в 18 млрд руб. перечислил в бюджет 16 декабря «Роснефтегаз».

ВТБ был кредитором покупателей недолго. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах не говорится. В них лишь сказано, что процентный доход госкомпании составил 25,4 млн евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что участие ВТБ в кредитовании покупки пакета акций «Роснефти» в конце прошлого года нельзя расценивать как участие в приватизации.