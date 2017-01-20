Орешкин: Рынок не ожидает долгосрочных изменений цен на нефть, но динамика спроса несет риски их снижения

Рынок нефти в краткосрочной перспективе не испытывает дисбаланса в спросе-предложении и в долгосрочной перспективе рынок не ожидает серьезного изменения цен на нефть - определяющей для цены в ближайшие годы будет динамика спроса, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Если смотреть последние три года, что разворачивалось на нефтяном рынке, вся эта история, конечно, была связана с перепроизводством. Это был общерыночный прирост - и американской добычи, и российской добычи, и иранской добычи. И, в принципе, до заключения сделки ОПЕК со странами вне ОПЕК ситуация стала в профиците, избытке предложения на рынке нефти», - сказал он, комментируя свое выступление на экономическом форуме в Давосе, где заявил, что цена на нефть будет теперь в большей степени зависеть от спроса, а не от предложения.

Но ситуация постепенно стала выправляться, потому что спрос рос быстрее, чем росло предложение, отметил Орешкин.

«Когда идет дискуссия о том, что дальше будет происходить с рынком нефти, очевидно, что вот эта история с предложением уже себя отыграла и больших сюрпризов там быть не может. Понятно, что есть волатильность добычи в отдельных странах, есть некоторое восстановление добычи в США, но ничего такого, что привело бы к формированию серьезных дисбалансов именно со стороны предложения на рынке, практически не осталось. Поэтому вся история, что будет с нефтяными ценами - будут они выше или будут они ниже, это больше история спроса», - пояснил он свое мнение.