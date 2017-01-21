В Минприроды надеются на снятие санкций при Трампе

Министр природы Сергей Донской надеется, что администрация президента США Дональда Трампа снимет санкции с российских нефтяных компаний. «Мы надеемся, что в отношении нефтяных компаний, особенно с точки зрения финансирования и технологий, санкции все-таки будут сняты», - цитирует его «Прайм».

Санкции министр не считает ключевой проблемой. По его словам, на принятие компаниями решений влияют также цены на нефть, конъюнктура рынка. Несмотря на низкие цены на нефть российские компании продолжат геологоразведочные работы, в том числе и на шельфе Арктики, добавил он.

С администрацией Трампа Россия намерена провести переговоры о заявке на расширение континентального шельфа Арктики, которую ранее США не ратифицировали, сказал также Донской. По его словам, Россия всегда учитывала тот факт, что США не согласны с российской заявкой на расширение границ континентального шельфа в Арктике, однако этот вопрос на данный момент не является главным. Как передает ТАСС, он напомнил, что по этому вопросу еще предстоят переговоры с Данией и Канадой.

«Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, - цитирует министра "Интерфакс". - Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся и достаточно серьезно». По его словам, основные замечания Москвы касаются обоснований датчан. «При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов», - отметил министр. Он добавил, что российские материалы готовились для обоснования российской заявки на расширение границ шельфа в Арктике и были открыты для анализа на предмет обоснованности.

Россия подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа 3 августа 2015 г. В планах Москвы - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.