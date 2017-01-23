Сечин рассказал Путину о триллионных инвестициях «Роснефти»

Общий объем инвестиций НК «Роснефть» в 2016 г. составил 750 млрд руб., через два года он вырастет почти вдвое, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири и по новым проектам. И таким образом, основными факторами роста добычи стали Сузунское месторождение, Восточно-Мессояхское месторождение, которое мы реализовали вместе с "Газпром нефтью", и рост в "Юганскнефтегазе", - уточнил он.

«В 2017 году мы планируем инвестиционную программу в объеме 1,1 трлн. Особое значение будет придаваться вводу новых месторождений: это развитие Сузунского месторождения, Лодочное месторождение, Руcское, Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское [месторождения], Таас-Юрях. И газовые активы: "Роспан", Харампур, Кынско-Часельское месторождение», - добавил Сечин. По его словам, на 2018 г. «Роснефть» запланировала на инвестпрограмму порядка 1,3 трлн руб.

«По бюджетным и фискальным платежам надо сказать, что с учетом приватизационной сделки общий объем выплат в бюджет составил свыше трех триллионов рублей», - сказал главный исполнительный директор «Роснефти».