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Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Четверть Шувалова

Шувалов заступился за госкомпании

Дивиденды в 50% от прибыли слишком высоки, можно вдвое меньше, считает он
Первый вице-премьер Игорь Шувалов
Первый вице-премьер Игорь Шувалов
М. Стулов / Ведомости

Правительство никак не решит, сколько дивидендов должны платить госкомпании, хотя в бюджете на 2017 г. уже заложены 700 млрд руб. этих доходов из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО.

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