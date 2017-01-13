Шувалов заступился за госкомпании

Дивиденды в 50% от прибыли слишком высоки, можно вдвое меньше, считает он

Правительство никак не решит, сколько дивидендов должны платить госкомпании, хотя в бюджете на 2017 г. уже заложены 700 млрд руб. этих доходов из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО.