Грызлов вышел из наблюдательного совета «Росатома»

Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов вышел из состава наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», председателем которого был до декабря 2016 г., передает ТАСС.

Состав совета был обновлен президентским указом от 23 января.

В состав совета вошел руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев. Осенью 2016 г. Юрий Яковлев стал замгендиректора «Росатома» и в новый состав набсовета не вошел.

В декабре председателем набсовета «Росатома» был избран первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко.

В свою очередь Грызлов был избран председателем совета директоров АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"».