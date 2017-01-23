Росимущество решает вопрос о способе продажи НМТП – Шувалов

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о том, что Росимущество решает вопрос о способе продажи Новороссийского морского торгового порта (НМТП), передает ТАСС.

«Будет ли пакет, который сейчас продает "Транснефть", продаваться, будут ли они разделять свой пакет, будем ли мы свою продажу 20% аккумулировать с этой продажей. То есть там сейчас Росимущество работает в целом по способу продажи принадлежащего государству имущества - в какой степени нам нужно от этого пакета отказываться, и каким способом», - пояснил Шувалов.

Пакет акций государства в НМТП в размере 20% одобрен в плане приватизации на текущий год. Организатором приватизации выбран Sberbank CIB.

В январе министр транспорта Максим Соколов говорил, что пакет акций целесообразно продать стратегическому инвестору. Его заместитель Виктор Олерский заявлял, что акции НМТП, принадлежащие Росимуществу, РЖД и «Транснефти», могут быть проданы в рамках приватизации одному инвестору. Он может стать в результате сделки контролирующим акционером.