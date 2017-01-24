Правительство хочет приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей

Приватизация «Совкомфлота» запланирована на март-апрель 2017 г. В результате сделки правительство рассчитывает получить около 30 млрд руб. С таким заявлением выступил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Весна - традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», - сказал он.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что «Совкомфлот» является первым кандидатом на приватизацию в текущем году.